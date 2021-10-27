Çaldıkları cins köpeği pet shop’a satmışlar

MANİSA Şehzadeler'de, köpek eğitim merkezinden çalınan maltese terrier cinsi köpek, evcil hayvan satışı yapılan mağazada (pet shop) bulundu. Polis ekipleri, Utku Mahallesi'ndeki eğitim merkezinden çalınan köpek için MOBESE kameralarından iz sürdü. Şüphelinin, köpeği çaldıktan sonra ilçedeki bir pet shop'a sattığını tespit etti. Pet shop'ta bulunan köpeği, eğitim merkezi sahibi Emre Şahin'e teslim eden polis ekipleri, Balıkesir'e kaçtığı belirlenen şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Pet shop sahibi hakkında da işlem başlatıldı.

■ CÜNEYT HASÇELİK