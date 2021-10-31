Devrilen traktörün altında yaşamını yitirdi

MANİSA'NIN Sarıgöl ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti. Halil Kapkaç'ın (51) kullandığı traktör, Siteler Mahallesi kanal yolu mevkisinde devrildi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Traktörün altında kalan sürücünün yaşamını yitirdiği belirlendi. Kapkaç'ın cesedi, Sarıgöl Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
■ SERKAN ÖZCAN
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