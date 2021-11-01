Vestel’in adını bir yılda 11’inci kez zirveye yazdı

MANİSA'DA faaliyet gösteren ve yaklaşık 16 bin kişinin çalıştığı Vestel'in Dağcılık Topluluğu adına İç Anadolu'nun en büyük dağı olan Erciyes'e tırmanan mekanik tasarım uzmanı İbrahim Gürlekçi, firmanın bayrağını bir yıl içinde 11'inci kez zirveye taşıdı.

Gürlekçi daha önce, 4 Ağustos 2020 tarihinde Hakkari Spi Dağı, 5 Ağustos 2020 tarihinde Hakkari Sümbül Dağı, 30 Ağustos 2020 tarihinde Ağrı Dağı, 23 Nisan 2021 tarihinde Kayseri Erciyes Dağı, 16 Temmuz 2021 tarihinde Van Artos Dağı, 17 Temmuz 2021 tarihinde Bitlis Nemrut Dağı, 19 Temmuz 2021 tarihinde Bitlis Süphan Dağı, 23 Temmuz 2021 tarihinde Ağrı Dağı, 26 Eylül 2021 tarihinde Antalya Kızlarsivrisi Dağı, 17 Ekim 2021 tarihinde Isparta Dedegöl Dağı'na tırmanmıştı.

■ NERMİN UÇTU