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Haberler Manisa Aigai’ye turist karşılama merkezi

Aigai’ye turist karşılama merkezi

Aigai’ye turist karşılama merkezi

4.11.2021

YUNUSEMRE Belediyesi, Aigai antik kentinde kazı çalışmalarına verdiği sponsorluk desteğinin yanı sıra bölgede ihtiyaç duyulan müze ve turist karşılama merkezinin inşası için çalışmalara başlıyor.

■ CÜNEYT HASÇELİK

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