YUNUSEMRE Belediyesi, Aigai antik kentinde kazı çalışmalarına verdiği sponsorluk desteğinin yanı sıra bölgede ihtiyaç duyulan müze ve turist karşılama merkezinin inşası için çalışmalara başlıyor.
■ CÜNEYT HASÇELİK
YUNUSEMRE Belediyesi, Aigai antik kentinde kazı çalışmalarına verdiği sponsorluk desteğinin yanı sıra bölgede ihtiyaç duyulan müze ve turist karşılama merkezinin inşası için çalışmalara başlıyor.
■ CÜNEYT HASÇELİK
Aigai’ye turist karşılama merkezi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.