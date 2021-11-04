Manisa’nın can damarı alarm verıyor

MANİSA'DA küresel ısınmanın beraberinde getirdiği kuraklık ve yağışların yetersiz olması nedeniyle Marmara Gölü'nden sonra Ege Bölgesi'nin gerek sulamada gerekse elektrik üretiminde can damarı olan Demirköprü Barajı da alarm vermeye başladı. Su seviyesi azalıyor. Bölge sakinleri ve üreticiler önümüzdeki süreçte beklenen yağışlar olmaz ise Demirköprü Barajı'nın da devre dışı kalacağı endişesini yaşıyor.

■ CÜNEYT HASÇELİK