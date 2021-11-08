  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Manisa Manisa'daki Spil Dağı'nda mahsur kalan 4 kişiyi jandarma kurtardı

Manisa'daki Spil Dağı'nda mahsur kalan 4 kişiyi jandarma kurtardı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesindeki Spil Dağı'nda mahsur kalan 4 genç, jandarma ekiplerince kurtarıldı. Hastanede sağlık kontrolleri tamamlanan gençler, ifadelerinin ardından ailelerine teslim edildi.

Manisa’daki Spil Dağı’nda mahsur kalan 4 kişiyi jandarma kurtardı
AA

08.11.2021, 08:50

Turgut Özal Mahallesi civarından öğle saatlerinde yürüyüş yapmak için Spil Dağı'na çıkan Yahser Çelik (17), Eray Eksik (18), Mert (17) ve Cengizhan Tekeş (19) dönüşe geçtikleri sırada havanın kararmasıyla Güvercin uçurumu mevkisinde yönlerini kaybetti.

İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Bölgede arama tarama yapan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, gençlerin yerini tespit etti.

Ekiplerin 4 saatlik çalışmasının ardından mahsur kalanlar kurtarıldı.

Hastanede sağlık kontrolleri tamamlanan gençler, ifadelerinin ardından ailelerine teslim edildi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Manisa'daki Spil Dağı'nda mahsur kalan 4 kişiyi jandarma kurtardı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.