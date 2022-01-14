Minibüs polis aracı ile otomobile çarptı: 3 yaralı

MANİSA'NIN Şehzadeler ilçesinde, araç yangını için çevre güvenliği alan trafik polislerinin aracına çarpan minibüs, ardından karşı şeride geçerek otomobille çarpıştı. Kazada 1'i polis 2 kişi yaralandı. Kaza, önceki gün saat 17.10 sıralarında Manisa- İzmir çevreyolunda meydana geldi. Çevreyolunda yaşanan araç yangını nedeniyle çevre güvenliği alan trafik polislerinin aracına, Mehmet Mercan yönetimindeki minibüs çarptı. Çarpmanın şiddetiyle karşı şeride geçen minibüs, daha sonra karşı yönden gelen Ali İsmet Uçar'ın kullandığı otomobile çarptı. Kazada, trafik polisi Berkay Erdem ile otomobilin sürücüsü Ali İsmet Uçar yaralandı. Yaralılar, hastanelere kaldırıldı. ■ SERKAN ÖZCAN