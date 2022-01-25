Tabancayla girmiş ölene kadar beklemiş

MANISA'DA birlikte yaşadığı Canan Çeviren'i (42), çalıştığı emlak ofisinde vurarak öldüren Ferhat İnne (45), duruşmada "Öldürmek istemedim. İsteseydim, bir tabanca daha vardı yanımda" dedi. Cinayet anına ait ortaya çıkan görüntülerde de, Çeviren'in çalıştığı işyerine gelen İnne'nin arkasında tabancayı hazır tuttuğu, içeri girdikten 14 saniye sonra kadını vurduğu ve başında beklediği görülüyor.

İSTESEM BAŞINA SIKARDIM

Evli ve 1 çocuk babası Ferhat İnne, 11 Aralık 2020 akşamı, eşinden bir süre önce boşanan 2 çocuk annesi Canan Çeviren'in çalıştığı Yunusemre ilçesi Yeni mahalledeki ofisine geldi. İlişkileri olduğu öne sürülen İnne ile Çeviren arasında çıkan tartışmada öfkeli adam, yanındaki tabancayla masasında oturan Çeviren'i karnından vurdu. Genç kadın ölürken, teslim olan İnne tutuklandı. Duruşmada ailenin avukatı, İnne'nin 'tasarlayarak kasten öldürmek'ten ağırlaştırılmış hapis cezası almasını istediklerini dile getirdi. Ayrıca vurduktan sonra ölene kadar başında bekleyip yardım etmediği de vurgulandı. İnne ise savunmasında, "Evet askeri personelim. Öldürmek isteseydim kafasına ya da kalbine sıkardım. Üzerimde 14 mermi ve 1 silah daha vardı" dedi. Savcı mütalaasında İnne'ye müebbet hapis cezası verilmesini isterken, savunma için ek süre verilen mahkeme 8 Şubat'a ertelendi.

NERMİN UÇTU