Manisa’nın simge projesinde sona gelindi

MANİSA Büyükşehir Belediyesi tarafından Yunusemre ilçesi Mimar Sinan Bulvarı üzerinde bulunan alanda yapımına başlanan dev projede, çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Manisalıların merakla beklediği projenin Büyükşehir Belediye hizmet binası ayağı tamamlanırken, otel ve AVM bölümünde çalışmalar son aşamaya geldi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün çalışmaları inceledi. İlk olarak projenin AVM noktasında incelemeler yapan Ergün, sonrasında otelde yer alan, restoran, balo solonu, spa merkezi ve oda gibi bölümleri inceledi ve çalışmaların son durumu hakkında bilgiler aldı. Başkan Ergün, "Yapılan çalışmaların sonuna yaklaştık. Nisan ayı içerisinde oteli faaliyete geçirelim düşüncesindeyiz. İlgili firma yetkilileri de hazırlıklarını o şekilde yaptıklarını ifade ettiler" dedi. AVM kısmında da çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini belirten Başkan Ergün, "Çok güzel markalar artık Manisalılarımızın sosyal hayatlarına katkı sağlayacak. Burada zaman geçirebilecekleri, alışveriş yapabilecekleri bir ortamı inşallah Mayıs ayı ortası gibi açacağız" diye konuştu.

■ CÜNEYT HASÇELİK