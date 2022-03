Esnaf teşkilatında kadınların sesi oldu

Akhisar Lokantacı, Köfteci ve Tatlıcılar Esnaf Odası Başkanı Pınar Gören, fast food kültürüne karşı coğrafi işaretli köftesiyle ünlü ilçenin lezzetlerini ve esnafın hizmetlerini tanıtmak için 4 yıldır görevini başarıyla yürüttükten sonra ikinci dönemde de esnafın oylarıyla oda başkanı seçildi. Oda başkanlığından önce de birçok başarılı çalışmalara imza atan ve Akhisar Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanlığı yapan Gören, kadın olarak Türkiye'nin ilk ve tek Lokantacılar Esnaf Odası Başkanı oldu. Hemcinslerinin girişimci olması için KOSGEB kursları açıp 100'den fazla kadına girişimcilik belgesi kazandırarak işyeri açmasını sağlayan Gören, genel kurulda oyların tamamını alarak ikinci dönemde de projelerine kaldığı yerden devam edeceğini söyledi.

Akhisar Lokantacı, Köfteci ve Tatlıcılar Odası Başkanı Pınar Gören, Akhisar Belediyesi Şehit Yüzbaşı Necdi Şentürk Merkez Park içi Akhisar Belediyesi Düğün Salonu'nda yapılan genel kurulda tek liste ile katıldığı seçimde tüm oyları alarak ikinci kez başkan seçildi. İkinci döneminde de Türkiye'nin ilk ve tek kadın Lokantacılar Odası Başkanı ünvanını taşımayı başaran Akhisar Lokantacılar Odası Başkanı Pınar Gören, genel kurulu ilk döneme ait tam 36 sayfalık faaliyet raporu okudu.

YOĞUN BİR KATILIM OLDU

Akhisar Lokantacı Köfteci ve Tatlıcılar Odası Genel Kurulu'na Lokantacılar Federasyonu geçmiş dönem başkanı Aykut Yenice, Manisa Esnaf ve Sanatkâr Odaları Birliği Başkanı Hasan Geriter, Manisa Lokantacılar Odası Başkanı Mehmet Akgül, Manisa Ticaret İl Müdürü Muharrem Özel, Akhisar Bakkallar Odası Başkanı Zafer Kara, Akhisar Yapı Sanatları Esnaf Odası Başkanı Tahir Memişler, MHP Akhisar İlçe Başkanı Ahmet Namal, Manisa Kahveciler Odası, Akhisar Ziraat Odası başkanı Ahmet Akbuğa ve çok sayıda esnaf odasının başkanları ve üyeleri de katılım gösterdi.

KADININ GÜCÜNÜ GÖSTERDİK

İlk 4 yıl boyunca pandemi dönemi dahil kadın girişiminin ve kadın esnaf sayısının artması için gayret gösterdiklerini belirten Başkan Pınar Gören, "Pandemi döneminde dahi üyemizin belge ihtiyacını karşılamak için tam 4 sınıf ustalık ve kalfalık belgesi sınavı yaptık. 'Kadından Başkan olmaz' diyenlere inat kadının gücünü ve azmini göstermeyi başardık. Üyelermizin tüm desteğini alarak ne kadar başarılı olduğumuzu yeni bir dönem için de kanıtladık. Bu dönem kadın başkan sayısının artması en büyük dileğimdir. Tüm sivil toplum örgütlerinde, esnaf teşkilatları da dahil kadın yönetici sayısının artması için farkındalık yaratmaya devam edeceğiz. Şehrimizin lezzetlerini ve üyemizin ustalık ve becerilerini tüm platformlarda destekleyip anlatacağız. Mutfağın gerçek sahibi olan kadınların meslek hayatlarında da esnaflık teşkilatında da ne kadar güçlü ve üretken olduğunu ispatladık" diye konuştu.

USTALIKLA DEVAM ETTİRECEĞİZ

Başkan Pınar Gören şöyle konuştu: "Çırağı olarak başladığımız oda yöneticiliğini ustalıkla inşallah devam ettireceğimiz güne geldik. Pandemi döneminde çırak olarak başladığımız oda yöneticiliğinde mağdur ettiğimiz, yalnız bıraktığımız tek bir üyemiz olmadı. Açıklanan her genelge, her kısıtlama, her sokağa çıkma kısıtlaması sonrası üyemiz aklına takılan her sorunun cevabını, izin belgesini ya da yol haritasını öncelikle bizlerden aldı. Bu süreci üyemiz ve devletlimiz ile birlikte işbirliği içinde kontrol altında tuttuk. Bizlerden ve odamızdan beklenen en üst seviyede hizmet etme gayretinde bulunduk. Görevde olduğumuz süre boyunda yalnızca kendi üyemiz için değil bu şehirde birlikte kazandığımız tüm esnaf arkadaşlarımız için özellikle kadın girişimi arttırılması, kadın istihdamının artması ve kadın patronların artması için bugün burada kadın patronları görüyorum ve kendileri ile gurur duyuyorum" diye konuştu.

DESTEK OLANLARA TEŞEKKÜR PLAKETİ VERİLDİ

GENEL kurulda pandemi döneminde oda üyelerine destek veren Şekerbank, Denizbank, Mavi Hospital ve odaya hizmeti geçmiş Lokantacılar Federasyonu geçmiş dönem başkanı Aykut Yenice, Manisa Lokantacılar Odası Başkanı Mehmet Akgül ve Manisa Ticaret İl Müdürü Muharrem Özel'e teşekkür plaketleri verildi.

YENİ YÖNETİM KURULU

İKİNCİ kez başkan seçilen Pınar Gören'in yönetim kurulu Mesut Canseven, Serkan Çalışkan, Ali İskeçe, Muhammet Çalışkan, Bulut Şimşek, Mümtaz Keleş yer alırken, Denetim Kurulu ise Zühre Uçak, Serkan Kılıç ve Barkın Düzgün'den oluştu.

TOLGA TEKİN