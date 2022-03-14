Sibirya değil Manisa! Asmalarda dev sarkıtlar

"Bağların üzerinde oluşan buz tabakası bitkinin yaşamasını sağlıyor"

Öte yandan yağmurlama sistemi sayesinde oluşan buz tabakaları bitkinin soğuğa maruz kalmadan donmasını sağlayarak canlılığını yitirmesinin önüne geçiyor. Yağmurlama sistemi hakkında bilgi veren üzüm üreticisi Fatih Türkyılmaz, "Yağmurlama sistemi, asmalarda yaklaşık 15 ile 18 derece arasındaki sıcak suyla bitkilerin korunması amacıyla yapılmış bir uygulama. Bu uygulamada yağmurlama sistemiyle akşam saatlerinde sıcaklıklar sıfırın altına düşmeye başladığında bu çıkan su tanecikleri bitkilerin üzerine gelerek bir buz tabakası oluşturmakta. Bu oluşan buz tabakası da ilerleyen saatlerde özellikle sabaha karşı çok daha sıfırın altına düşmesiyle bir izolasyon vazifesi görüyor. Bitkideki canlılığın daha düşük sıcaklıklara maruz kalıp ömrünü yitirmesini engelleyen bir sistemdir. Ben bu sistemi 4 yıldır kullanıyorum. 3-4 santimetre filizlerin bile buzla kaplanıp ertesi gün buzların çözülmesi sonrası filizin hayatını devam ettiğini gördük. Bu sene de yağmurlama uygulamasıyla başarıya ulaşacağımızı düşünüyorum" dedi.