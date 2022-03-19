Silahla öldürüldü yakılarak gömüldü

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir kişi, kendisini görüşmeye çağıran şahıslar tarafından önce silahla vuruldu, ardından da yakılarak cesedi gömüldü. Manisa'nın Salihli ilçesinde yaşayan 61 yaşındaki Yunus Şahin'den salı gününden beri haber alamayan ailesi, 16 Mart Çarşamba günü kayıp başvurusunda bulundu. Durum üzerine harekete geçen emniyet ekipleri, Şahin'in bulunması için çalışma başlattı. Şahin'in Salihli ilçesindeki evinden 45 AGA 177 plakalı otomobili ile ayrıldığının öğrenilmesi üzerine ekipler, araç plakasını takibe aldı. Şahin'in aracı ile Salihli ilçesinden Turgutlu ilçesine hareket ettiği belirlendi.

KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, Yunus Şahin'e ait otomobilin başka bir sürücü tarafından kullandığının tespit edilmesi üzerine sürücünün kimlik bilgilerine ulaştı. Şahin'in aracının Ömer Güler (31) tarafından kullanıldığının tespit edilmesi üzerine Ömer Güler, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Ömer Güler, sorgusunda yaşadıkları tartışma sonrası Yunus Şahin'i öldürdüğünü itiraf etti.

Emniyet ekipleri ve jandarma ekipleri, Sarıbey Mahallesi Gediz Çayı yakınlarındaki Ömer Güler'e ait tarlada yaptıkları incelemede kan izlerinin bulunduğu yerde, Yunus Şahin'in tabancayla vurulduktan sonra tarlada bulunan çalılarla yakıldığını ve gömüldüğünü tespit etti. İncelemelerini genişleten emniyet ve jandarma ekipleri, Ömer Güler'in ağabeyi Arif Güler'i de (34) gözaltına aldı.

ŞÜPHELİ SAYISI ARTABİLİR

Gözaltına alınan şüpheliler Ömer Güler ve Arif Güler ile ilgili gözaltı süresinin uzatıldığı öğrenilirken, gözaltına alınan şüpheli sayısının artabileceği öğrenildi. Emniyet ekipleri ve jandarma ekipleri tarafından gömüldüğü yerden çıkarılan Yunus Şahin'in cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma geniş çaplı olarak sürüyor.

SERKAN ÖZCAN