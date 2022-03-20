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Haberler Manisa Anneme küfredince kafasına 3 el sıktım

Anneme küfredince kafasına 3 el sıktım

20.3.2022

Anneme küfredince kafasına 3 el sıktım

MANİSA'NIN Salihli ilçesinde salı gününden bu yana kendisinden haber alınamayan Yunus Şahin'i (61) ağabeyi Arif Güler (34) ve kuzeni M.Y. (37) ile birlikte öldüren Ömer Güler'in (31) ifadesi ortaya çıktı.

Ömer Güler, birlikte alkol aldıkları arkadaşı Yunus Şahin'i çıkan tartışmada öldürdüğünü itiraf ederek, "Alkol aldık, anneme küfür etmeye başladı. Kendisini defalarca uyardım, dinlemeyince dayanamayıp kafasına 3 el ateş ettim. Üzerine benzin döküp ateşe verdim, oturup iyice yanmasını bekledikten sonrada tarlaya gömdüm" dedi.

Tarlada gömüldüğü yerden çıkarılan Yusuf Şahin'in cesedi otopsi için adli tıp kurumuna kaldırıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderildi. ■ SERKAN ÖZCAN

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