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Manisa'da iki grubun kavgasında silahlar çekildi! 3 kişi yaralandı

Manisa Şehzadeler'de henüz belirlenemeyen bir sebeple kavga çıktı. Kavganın alevlenmesiyle birlikte iki gruptan da silahlar çekildi, çatışma çıktı. Olayda 3 kişi yaralanırken ekiplerin incelemesinde 70'e yakın boş kovan bulundu.