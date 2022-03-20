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Haberler Manisa Manisa'da iki grubun kavgasında silahlar çekildi! 3 kişi yaralandı

Manisa'da iki grubun kavgasında silahlar çekildi! 3 kişi yaralandı

Manisa Şehzadeler'de henüz belirlenemeyen bir sebeple kavga çıktı. Kavganın alevlenmesiyle birlikte iki gruptan da silahlar çekildi, çatışma çıktı. Olayda 3 kişi yaralanırken ekiplerin incelemesinde 70'e yakın boş kovan bulundu.

AA

20.03.2022, 08:31

Manisa’da iki grubun kavgasında silahlar çekildi! 3 kişi yaralandı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesindeki silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

2. Anafartalar Mahallesi Halil Erdoğan Caddesi'nde, iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma yaşandı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından iki grup arasında çatışma çıktı.

İhbar üzerine, bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Çatışmada yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Manisa Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay yerinde 70'e yakın boş kovan bulunurken, ekipler çatışmaya karışan 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

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