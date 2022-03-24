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Haberler Manisa Manisa'da eşinin boğazını falçatayla kesti! Mahkeme cezasına indirim uyguladı

Manisa'da eşinin boğazını falçatayla kesti! Mahkeme cezasına indirim uyguladı

Manisa Saruhanlı'da boğanmak istediği eşinin boğazını 2020'de falçatayla kesen ve yaralayan şahıs mahkemenin 'İyi hal' indirimiyle 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İHA

24.03.2022, 14:16 Güncelleme Tarihi: 24.03.2022, 14:17

Manisa’da eşinin boğazını falçatayla kesti! Mahkeme cezasına indirim uyguladı

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde 2020 yılında boşanmak istediği eşinin boğazını 3 çocuğunun gözü önünde falçata ile keserek yaralayan ve müebbet hapis istemiyle yargılanan şahıs 'İyi hal' indirimiyle 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.



Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde yaşayan 3 çocuk annesi Esra Oymak (31) 2020 yılının kasım ayında eşi Mikail Oymak'a boşanmak istediğini söyledi. Biranda sinirlenen Mikail Oymak (32) eline geçirdiği falçatayla eşi Esra Oymak'ın boğazını 3 çocuğunun gözü önünde kesti. Boğazında 15 santimetrelik kesik oluşan Esra Oymak, komşularının haber vermesi üzerine olay yerine gelen anne ve babasının pencereden dışarı çıkartmasıyla ölümden kurtuldu.

Hastanede boğazına 15 dikiş atılan Esra Oymak'ı yaralayan kocası Mikail Oymak ise olaydan 3 gün sonra gözaltına alınarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Manisa 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanan Oymak'ın davasında 17 Mart'ta karar duruşması görüldü. Mahkeme heyeti, Oymak'a önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verirken, suçun teşebbüs aşamasında kalması nedeniyle cezayı 16 yıl hapse çevirdi. Mahkeme heyeti ayrıca Mikail Oymak'ın duruşmalardaki iyi haline dikkate alıp, cezasını 13 yıl 4 ay hapis cezasına indirdi. Mahkeme heyeti 'cinsel saldırı' suçundan ise Mikail Oymak'a beraat verdi.

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