Otomobil TIR’a çarptı sıkışan sürücü can verdi

MANİSA'NIN Kula ilçesinde seyir halindeki otomobil, aynı yönde seyreden TIR'a arkadan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle hurdaya dönen araçta sıkışan sürücü olay yerinde yaşamını yitirirken, TIR sürücüsü ifadesi alınmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.
KORKUNÇ kaza dün gece 01.00 sıralarında, İzmir-Ankara karayolu Eşme kavşağı yakınlarındaki bir dinlenme tesisi önünde meydana geldi.
İTFAİYE CESEDİ ZOR ÇIKARDI
UŞAK'TAN İzmir yönüne doğru seyir halinde olan Nuri Özsaygılı (53) idaresindeki 35 U 3101 plakalı otomobil, aynı yönde seyreden Ahmet Sayaner (35) idaresindeki 42 AIY 869 plakalı TIR'a arkadan çarptı.
Çarpmanın şiddetiyle demir yığınına dönen otomobilde sıkışan Özsaygılı'nın, olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri tarafından yaşamını yitirdiği belirlendi. İTFAİYE ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarılan talihsiz adamın cansız bedeni Kula Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. ■ BATUHAN ULU