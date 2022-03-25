Eşinin boğazını kesen zalime şok ceza indirimi

Manisa'da yaşayan 3 çocuk annesi Esra Oymak, geçtiğimiz yıl 20 Kasım'da gündelik işlerde çalışan eşi Mikail Oymak'a boşanmak istediğini söyledi. Evliliklerinin iyi gitmediğini ve medenice ayrılmak istediğini söyleyen Esra Oymak, büyük bir tepkiyle karşılaştı.

ACIMADAN BOĞAZINI KESTİ

Eşinin boşanma isteği karşısında sinirlenen Mikail Oymak, çocuklarının gözü önünde hiç acımadan eşinin boğazını falçatayla kesti. Boğazında 15 santimetrelik kesik oluşan Esra Oymak, anne ve babasının yardımıyla evinin penceresinden dışarı çıkartılarak ölümden kurtuldu. Hastaneye kaldırılan talihsiz kadının boğazına 15 dikiş atıldı. Olay sonrası polis ekiplerince gözaltına alınan Mikail Oymak ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Soruşturmanın tamamlanmasının ardından Mikail Oymak hakkında 'kasten öldürme' ve 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan Manisa 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. 17 Mart'ta görülen 8'inci duruşmada mahkeme heyeti, Oymak'a önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Daha sonra suçun teşebbüs aşamasında kalması nedeniyle cezayı 16 yıl hapse çevirdi. Ardından da sanığın duruşmalardaki iyi halini dikkate alıp, 13 yıl 4 ay hapis cezası verdi. Mahkeme heyetinin Oymak'ın 'cinsel saldırı' suçundan beraatine karar verip, ayrıca iyi hal indirimi uygulaması Esra Oymak ve yakınlarının tepkisini çekti.

"BÖYLE ADALET OLMAZ"

Karara tepki gösteren Esra Oymak, "Bir insanın boğazını falçatayla kesiyorsun, öldürmek istiyorsun ama 13 yıl cezayla kurtuluyorsun. Böyle bir adalet olmaz. İyi hal indirimi uygulanmasını da kabul etmiyorum. Ölümden döndüm. Verilen cezanın bu kadar az olması beni çok üzdü" diye konuştu.

NERMİN UÇTU