Para ödülünü Jandarma’ya bağışlayan öğrencilere alkış

MANİSA'DA İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy anısına düzenlenen kompozisyon yarışmasından kazandıkları para ödülünü Jandarma Asayiş Vakfına bağışlayan ortaokul öğrencilerine, Jandarma Genel Komutanlığından gönderilen şiltler takdim edildi. Manisa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım ile Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara'nın da katılımıyla Karaoğlanlı Ortaokulunda şiltler, düzenlenen törenle Fatma Semengül Amaç ile Ceylin Alğın'a verildi.

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