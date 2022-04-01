Kılıçdaroğlu’na Manisa’da protesto: Ekmeğimle oynandı!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Manisa'da belediyeleri ziyaret etti ve bazı açılışlara katıldı. CHP'li Turgutlu Belediyesi'nin temel atma töreninde ise şok bir protesto yaşandı. Kürsüye çıkıp belediye başkanlarına seslenen Kılıçdaroğlu, "Belediye başkanı arkadaşlarımıza seçilmeden önce şunu söyledim; 'Seçildikten sonra kimsenin ekmeğiyle oynamayacaksınız, millete hesap vereceksiniz. Harcadığınız her kuruşun hesabını millete vereceksiniz. Vatandaşlar arasında ayrımcılık yapmayacaksınız' dedim" ifadelerini kullandı. Tam bu esnada CHP'li Turgutlu Belediyesi'nde işten çıkarılan bir vatandaş tepki gösterdi.

APAR TOPAR UZAKLAŞTIRILDI

ENGELLİ kadrosunda belediyede çalışıp işten çıkarılan Remzi Sevilgen, "Benim ekmeğimle oynandı. Yazık değil mi!" diye bağırdı. Kılıçdaroğlu bu tepkiye rağmen hiçbir şey olmamış gibi konuşmasını sürdürürken, işten çıkarılan vatandaş görevliler tarafından apar topar alandan uzaklaştırıldı.

İLKER UYAR