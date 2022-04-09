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Manisa Soma'da feci kaza! İşçi servisi dereye uçtu

Manisa'nın Soma ilçesinde meydana gelen kazada santral işçilerini taşıyan servis midibüsü şarampole devrildi. 7 kişinin yaralandığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA

09.04.2022, 08:54

Manisa Soma’da feci kaza! İşçi servisi dereye uçtu

Kaza, saat 23.30 sıralarında Yağcılı Mahallesi suçıktı mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, santral işçilerini taşıyan M.A.S.'nın (54) kullandığı 45 J 5586 plakalı midibüs, ilçeye bağlı Yağcılı Mahallesi suçıktı mevkisinde şarampole devrilmesi sonucu yan yattı.

Midibüste bulunan işçiler kendi imkanları ile arka kapıyı açarak dışarıya çıktı. Kazada, sürücüyle araçta bulunan Ş.Y.(33), A.C. (29), H.K.(29), A.S.(29), V.G. (29) ve A.K.(30) hafif yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla Soma Devlet Hastanesine kaldırılarak ayakta tedavi edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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