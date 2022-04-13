Ailesiyle tartıştı boşluğa atladı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde anne ve babasının 3. katta bulunan evinin balkonuna çıkan genç kadın "Bıktım artık benim hayatıma karışmayın" diye bağırarak kendini aşağıya attı. Olay ilçeye bağlı Peker Mahallesi 1507 sokak üzerinde 5 katlı bir apartmanın 3. katında meydana geldi.

HAVA YASTIĞI AÇILDI

Edinilen bilgiye göre, anne ve babasıyla tartışan 30 yaşındaki, Esra Yıldız bağırarak evinin balkonuna çıktı. Ailesinin ve çevredekilerin yalvarmalarına aldırış etmeyen genç kadın, "Bıktım artık benim hayatıma karışmayın. Yanıma yaklaşmayın, atacağım kendimi" diyerek bağırmaya başladı. İhbar üzerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa süre içerinde sokağa gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Amirliği ekipleri bahçeye hava yastığı açtı. Tüm çabalara rağmen ikna olmayan ve balkon korkuluklarından inmeyen genç kadın hava yastığının bulunmadığı toprak zemine doğru atladı.

Esra Yıldız, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Genç kadının 3 yıllık evli olduğu ve ailesiyle sorunlar yaşadığı öğrenildi. Hastanede tedavi altına alınan Yıldız'ın ayaklarında kırık olduğu belirtildi.

SERKAN ÖZCAN