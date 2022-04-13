Turgutlu’da kaymaklı mesai

Manisa Turgutlu Belediyesi'nde 'fazla mesai parası' skandalı denetim raporlarına girdi. Belediyede 'yöresel halk pazarı' sorumlusu olarak çalışan CHP İlçe Gençlik Kolları Başkanı Esin Küçükler'e ödenen mesai ücretleri 'pes' dedirtti.

YASALARA AYKIRI

Fazla mesailer o kadar abartıldı ki, 16-19 Kasım 2021 arasında yurt dışına eğitime gönderilmesine rağmen Küçükler'e bu tarihlerde de fazla mesai ödendi. Ayrıca Küçükler'in Aralık 2021'de 30 gün boyunca sabah 08.30 akşam 22.30 arasında hafta sonları dahil çalışmış gösterilerek fazla mesai ödendiği de tespit edildi. Hazırlanan denetim komisyonu raporunda bu konuda, "Çalışan mesailerinin gerçeğe uygun olmadığı, yasalara aykırı şekilde düzenlendiği düşünülmektedir" ifadelerine yer verildi. Skandal büyük tepki topladı.

Denetim Komisyonu Başkanı AK Partili Cem Yıldırancan, "Akıl almaz bir tablo ile karşılaştık. Bu kişiye tam 1035 saat fazla mesai ödenmiş. Bu kadar fazla mesai hayatın olağan akışına aykırı. Hatta Küçükler'e yurt dışında eğitimde olduğu dönemde bile fazla mesai yapmış gibi fazla mesai ödendiğini tespit ettik. Bizim tespitimizin ardından belediye yönetimi alel acele bu fazla mesainin yanlış ödendiğini belirterek bu parayı geri istedi. Olay Kasım'da olmuş, 3 ay neden beklediklerini hiçbiri açıklayamıyor" diye konuştu.

RAPOR ONAYLANDI

Yıldırancan, 5 kişilik denetim komisyonunda CHP'li iki üye bulunduğunu ve hazırladıkları raporun oy birliğiyle onaylandığını da vurguladı. Öte yandan, seçim meydanlarında "Beni makam arabası kullanırken görürseniz taş atın" diyen Başkan Çetin Akın'ın başkan yardımcılarına dahi kiralık araç tahsis ettiği de raporda yer aldı. Daha önce hiçbir parti başkan yardımcılarına araç tahsisi yapmamıştı.