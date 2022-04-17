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Haberler Manisa Manisa'da kaybolan adam günler sonra ormanlık alanda bitkin halde bulundu

Manisa'da kaybolan adam günler sonra ormanlık alanda bitkin halde bulundu

Manisa'nın Akhisar ilçesinde odun toplamak için gittiği ormanda kaybolan Alzheimer hastası Mehmet Vural (79), jandarma ve AFAD ekiplerce 4 gün sonra bitkin olarak bulundu. Vural, sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürüldü.

AA

17.04.2022, 16:03

Manisa’da kaybolan adam günler sonra ormanlık alanda bitkin halde bulundu

Manisa'nın Akhisar ilçesinde kaybolan 74 yaşındaki alzaymır hastası Mehmet Vural, evinden yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda bulundu.

Sarıçalı Mahallesi'nde yaşayan Vural ailesi, 13 Nisan sabahı evinden ayrılan Vural'dan haber alamadıklarını belirterek durumu jandarmaya bildirdi.

Jandarma, bölgeyi 200 personel, iz takip köpekleri, 6 dron ve Aydın Jandarma Filo Komutanlığından görevlendirilen İHA ile taradı. Çalışmalara AFAD ekipleri de destek verdi.

Mehmet Vural, arama çalışmalarının 5. gününde evinden yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda kayalıkların arasında bulundu.

Ekiplerce kayalıklardan kurtarılan Vural, ambulansla Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Alzaymır rahatsızlığı nedeniyle daha önce de birkaç kez kaybolduktan sonra bulunan Vural'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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