İzmirli milli atlet kazada can verdi

MANİSA'NIN Kula ilçesinde dün sabah meydana gelen trafik kazasında, önünde ilerleyen TIR'a arkadan çarpan kamyonette yolcu olarak bulunan 24 yaşındaki milli atlet Ata Yahşi hayatını kaybetti. Yahşi'nin, Mersin'de düzenlenen Yenişehir Avrupa Triatlon Kupası müsabakalarından memleketi İzmir'e dönüş yaptığı öğrenildi.

Ölen Ata Yahşi'nin (ortada) eski milli atletler Arzu ve Adnan Yahşi çiftinin oğulları olduğu öğrenildi.

DÜNYA ÜÇÜNCÜSÜ OLMUŞTU

GÖKÇEÖREN mahallesi Kovukdere rampalarında dün saat 06.40'ta, Onur Calp (32) idaresindeki 35 BCS 574 plakalı kamyonet, önündeki E.A. (54) idaresindeki 43 EA 863 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kamyonetten ağır yaralı olarak çıkarılan ve ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Ata Yahşi'nin, İzmirli milli atlet Ata Yahşi olduğu öğrenildi.

Manisa'nın Kula ilçesindeki korkunç kazada, önündeki TIR'a arkadan çarpan kamyonette bulunan milli triatloncu Ata Yahşi öldü, diğer sporcu Onur Calp ise hastanede tedavi altında.

Salihli'deki özel bir hastaneye götürülen genç sporcu doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. ÖLEN Ata Yahşi'nin eski milli atletler Adnan ve Arzu Yahşi çiftinin oğulları olduğu öğrenildi. Ata Yahşi ve aynı kazada hafif yaralanan Onur C'nin, Mersin'deki '2022 Mersin Yenişehir Avrupa Triatlon Kupası' müsabakalarından İzmir'e döndüğü öğrenildi. Anne ve babası gibi başarılı bir sporcu olan Ata Yahşi'nin 2014 Triatlon Dünya Kupası 16-19 yaş kategorisinde dünya üçüncüsü olduğu öğrenildi.

FEDERASYON AÇIKLAMA YAPTI

YAHŞİ'NİN cenazesi, İzmir'de Gaziemir 15 Temmuz Şehitler Camii'nde ikindi namazı sonrasında kılınan cenaze namazının ardından, Menderes Küner Köyü Mezarlığı'na defnedildi. TÜRKİYE Triatlon Federasyonu, kazanın ardından sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Triatlon sporcusu, Triatlon Birinci Kademe antrenörü, Türkiye Triatlon Federasyonu İzmir İl Temsilcisi Adnan Yahşi'nin oğlu Ata Yahşi'yi, Yenişehir Triatlonu dönüşü bir trafik kazası sonucu genç yaşta kaybetmenin tarifsiz acısını yaşıyoruz. Merhuma Allah'tan rahmet, aynı kazada yaralanan bir başka sporcumuz Onur Calp'e acil şifalar dileriz" ifadelerine yer verdi.

BATUHAN ULU