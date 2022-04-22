Kayalıklarda mahsur kalan 4 genç kurtarıldı

MANİSA'NIN Spil Dağı Milli Parkı'nda yürüyüş yaparken kayalık alanda mahsur kalan 4 genç, telefonla yardım istedi. Gençler AFAD ve İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı asayiş timleri tarafından kurtarıldı.

Telefonla yardım isteyen A.K. (18), E.D. (18), İ.Y. (19) ve M.Ü. (18) için ekipler arama kurtarma çalışması başlattı. Şehzadeler İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı 4 asayiş timi ve AFAD ekipleri tarafından yapılan aramalarda gençler mahsur kaldıkları kayalık alanda bulunarak kurtarıldı. Sağlık durumları iyi olan 4 genç ailelerine teslim edildi. ■ NERMİN UÇTU