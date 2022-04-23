Tarlalar kanla sulandı

Manisa'da iki ayrı ilçede tarla anlaşmazlığı yüzünden çıkan kavgalarda iki zanlı kuzenlerini öldürdü. Alaşehir'de Latif Ertürk (28) kuzeni Ömer Ertürk (22) tarafından bıçaklanarak öldürülürken, Salihli ilçesinde de Ali Dağ (55) kuzeni Ramazan Dağ'ı (55) av tüfeğiyle öldürdü. Kuzen katilleri Ömer Ertürk ile Ali Dağ tutuklanarak cezaevine gönderildi.



SINIR ANLAŞMAZLIĞI VARDI

İlk kuzen cinayeti Manisa'nın Alaşehir ilçesi Hacıaliler Mahallesi'nde meydana geldi. Ömer Ertürk ile amcasının oğlu Latif Ertürk arasında iddiaya göre arazi sınırı anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda Ömer Ertürk, Latif Ertürk'ü bıçakla yaraladı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.



HASTANEDE KURTARILAMADI

Ağır yaralanan ve ambulansla Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Latif Ertürk, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Firari zanlının yakalanması için çalışma başlatan JASAT timleri, baba Halil Ertürk'ü (60) olay yerinde, oğlu Ömer Ertürk'ü ise Sarıgöl ilçesinde gözaltına aldı.



CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

İkinci kuzen cinayeti ise Salihli ilçesi Başlıoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında tarla sulama meselesi nedeniyle husumet bulunan ve aynı bölgede küçükbaş hayvan sürüsü güden Ali Dağ ile amcasının oğlu Ramazan Dağ arasında yine aynı meseleden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ali Dağ, kuzeni Ramazan Dağ'ın başına av tüfeği ile ateş etti. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, Ramazan Dağ'ın olay yerinde öldüğünü tespit etti. Cinayet sonrası Ali Dağ suç aleti ile birlikte olay yerinden kaçtı. İlçe jandarma komutanlığı ekipleri, zanlının olay yerinden yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki Ellen mevkiindeki ormanlık alanda saklandığını tespit etti. Olayda kullandığı av tüfeğiyle yakalanan Ali Dağ gözaltına alındı. Kuzen katiller Ömer Ertürk ile Ali Dağ, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

EMRE SAÇLI