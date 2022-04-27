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Haberler Manisa Gençlerin bıçaklı kavgası kanlı bitti

Gençlerin bıçaklı kavgası kanlı bitti

27.4.2022

Gençlerin bıçaklı kavgası kanlı bitti
MANISA Yunusemre'de çıkan kavgada 2 kişi bıçakla yaralandı. Aynı Ali mahallesinde, aralarında husumet bulunan B.K. (25), Y.U. (23) ile İ.Ş. (24) ve Ö.Ş. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine B.K. ve Y.U. bıçakla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis kaçan şüphelilerin peşine düştü.
SERKAN ÖZCAN
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