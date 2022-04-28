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Haberler Manisa Şehidin parkı annesiz kaldı

Şehidin parkı annesiz kaldı

Manisa’da 30 yıl önce şehit düşen oğluna olan özlemini gidermek için günlerini şehidinin adının verildiği parkta geçiren Hürü Savunmaz, yaşamını yitirdi. Hürü Anne’den geriye, BOŞ BİR SANDALYE İLE ÖKSÜZ BİR PARK KALDI...

28.4.2022

Şehidin parkı annesiz kaldı

MANİSALI Mehmet Savunmaz, Şırnak'ta 1992 yılında operasyon dönüşü çığ düşmesi sonucu şehit oldu. Acıların en büyüğünü yaşayan anne Hürü Savunmaz, yıllardır her gün şehidinin adının verildiği Şehzadeler ilçesindeki parka gidip, tüm gününü oğlunun adı ve özgeçmişinin yazılı olduğu tabelanın yanındaki bir sandalyede geçiriyordu.

GURUR duyduğu oğlu Mehmet'i unutamayan ve her şehit haberinde yüreğinin dağlandığını anlatan 8 çocuk annesi Savunmaz, yaşlılığa bağlı çoklu organ yetmezliği nedeniyle yaklaşık 50 gündür tedavi gördüğü Merkezefendi Devlet Hastanesi'nde hayata veda etti. 94'lük Hürü Anne'nin sandalyesi boş, şehidin parkı ise öksüz kaldı.

NERMİN UÇTU

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