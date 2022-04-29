Daha yaşanabilir ve daha mutlu bir Manisa için...

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, büyükşehir belediye başkanı olarak seçilmesinin ardından geçen 3 bin günü Yeni Asır'a anlattı. Daha yaşanabilir bir kent misyonu edinen ve Manisa'ya her gün yeni projeler kazandıran Cengiz Ergün, Cumhur İttifakı'nın gücünü arkasında hissettiğini vurguladı. Büyükşehir oldukları günden bugüne kadar Manisa'ya yaklaşık 5 milyar liralık yatırım yaptıklarını söyleyen Cengiz Ergün, yeni projelerin müjdesini de verdi.

Cengiz Ergün, "2009 yılında hemşerilerimizin gösterdiği teveccühle Manisa Belediye Başkanlığı'na seçildim. 2012 yılında çıkan Büyükşehir Yasası kapsamında 2014 yılında yapılan mahalli idareler genel seçimlerinde hemşerilerimiz bizlere bir kez daha güvenerek, Manisa'nın ilk büyükşehir belediye başkanı olma gururunu yaşattı. Oy veren, vermeyen tüm vatandaşlarımıza sizlerin aracılığıyla bir kez daha teşekkür ediyorum. Büyükşehir olmamızdan sonra geçen 8 yıllık sürede gelecek nesillere daha temiz, daha yaşanabilir ve insanların daha mutlu olduğu bir Manisa inşa etmenin çabası içerisinde olduk" dedi.

SOSYAL HAYATA DEĞER KATACAK

Cumhur İttifakı'nın adayı olarak seçimlere giren ve ipi göğüsleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, göreve başladığı günden bugüne kadar prestij projeleri hayata geçirdi. Manisa için yapılan yatırımları anlatan Ergün, "Manisamızda, Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası, otel ve AVM'den oluşan eşsiz güzellikte yeni bir prestij projeyi hayata geçirdik. Bu projemizde belediye hizmet binamızı tamamladık ve yeni binamızda hizmet vermeye başladık. Yan tarafındaki kısma ise 5 yıldızlı bir otel açılacak. Hemşerilerimizin sosyal hayatına değer katacak AVM kısmının da en kısa sürede açılması yine hedeflerimiz arasında" diye konuştu.

33 YILLIK RÜYA GERÇEK OLUYOR

Sürekli gelişen ve büyüyen Manisa'nın yeni imar planı için kolları sıvayan Ergün, 33 yıldır beklenen yeni imar planı çalışmalarında sona yaklaştıklarını ifade etti. Hem kent merkezi hem de kırsala yönelik yatırımları sürdürdüklerini anlatan Başkan Ergün, asfalt ve yol yapım çalışmalarında rekorlara imza attıklarını söyledi.

SPOR VE SPORCU ŞEHRİ MANİSA

Spor yatırımlarına da büyük önem verdiklerini dile getiren Cengiz Ergün, Manisa'nın spor ve sporcu şehri olarak anılmasını istediğini söyledi. Spor alanında yaptıkları yatırımları anlatan Başkan Ergün, "Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman sporun ve sporcunun yanındayız. Çok sayıda spor kompleksini hemşerilerimizin hizmetine sunduk" diye konuştu.

40 YILLIK ÇÖP SORUNU TARİH OLDU

TARIM ve sanayinin önde gelen şehirleri arasında olan Manisa'da çevre yatırımları da unutulmadı. Atık su arıtma tesisleri ve katı atık bertaraf tesisleri Manisa'nın çehresini değiştirdi. Çevre kirliliği ile mücadelesiyle öne çıkan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, "Manisamız; tarım kenti ve ülkemizin gıda ambarı. Verimli topraklarımızı, Gediz ve Bakırçay Havzalarımızı korumak için 19 atık su arıtma tesisimizi başarıyla işletiyoruz. Bugüne kadar atık su arıtma tesislerine 500 milyon TL'nin üzerinde yatırım yaptık. 296 milyon metreküp atık suyu arıtarak sağlıklı bir şekilde doğaya saldık. 2017 yılında Uzunburun Katı Atık Bertaraf Tesisi ve Düzenli Depolama Sahası'nın açılışını yaparak Manisa'nın 40 yıllık çöp sorununu tarihe gömdük" dedi.

BÜTÇE PERFORMANSINDA BİRİNCİ

BÜTÇE performansında birinciliğini kimseye kaptırmayan Manisa Büyükşehir Belediyesi kredi notunu da AA olarak tescilledi. Başkan Cengiz Ergün, geçen yıl 30 büyükşehir belediyesi arasında bütçe performansında birinci olduklarının altını çizdi.

252 MAHALLENİN ALT VE ÜSTYAPISI YENİLENDİ

"BÜYÜKŞEHİR olduğumuz günden bu yana bin 88 mahallenin 252'sinin alt ve üst yapısını yeniledik" diyen Başkan Ergün, "Kırsal mahallelerimizin şehir merkezinden farkı kalmadı. Bugüne kadar 4 bin 700 kilometre içme suyu, kanalizasyon ve yağmursuyu hattı döşedik. 317 milyon yatırım yaptığımız 42 mahallemizdeki alt ve üstyapı işimiz devam ediyor. Demirci ve Selendi ilçe merkezlerimize de 378 milyon lira yatırım yaparak alt ve üstyapı ile birlikte atık su arıtma tesisi yapımı için temel atma törenlerini gerçekleştirdik" dedi.

YENİ PROJELER YOLDA

■ Büyükşehir Belediye hizmet binasının yan tarafına Milli Mücadele Müzesi inşa edilecek. ■ Eski Garaj bölgesinde Spil Kültür Merkezi ve Pazaryeri projesi hayata geçirilecek. ■ Ulucami ve çevresi Millet Bahçesi projesi ile vatandaşa nefes aldıracak. ■ Yunusemre ilçesi Keçiliköy Mahallesi'nde Huzurevi ve Alzheimer Bakımevi inşa edilecek. ■ Manisa merkezdeki Atatürk Kent Park'ına yeni bir amfi tiyatro alanı inşa edilecek. ■ Manisa merkeze Köpek Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi kurulacak. ■ Demirci ilçesine Gençlik Merkezi, MASKİ ve Koordinatörlük Binası inşa edilecek.

NERMİN UÇTU