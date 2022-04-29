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Haberler Manisa Selendi’de çocuklara oyuncaklar halk eğitimden

Selendi’de çocuklara oyuncaklar halk eğitimden

29.4.2022

Selendi’de çocuklara oyuncaklar halk eğitimden
MANISA'NIN Selendi ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde çalışan usta öğreticiler tarafından üretilen geleneksel oyuncak ve kuklalar, kırsal mahallelerde çocuklara hediye edildi. Geleneksel oyuncaklar, Kazıklı İlkokulu öğrencilerini çok sevindirdi. Son yıllarda geleneksel oyun ve oyuncakların unutulduğunu belirten Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Muhsin Kasap, "Birçok geleneksel oyun ve oyuncağımız son yıllarda unutuldu. Şimdiki çocuklarla konuştuğumuzda sadece internet oyunların oynadıklarını söylüyorlar. İnşallah bu geleneksel oyunlarımızı ve oyuncakları tekrar gün yüzüne çıkararak gelecek nesillere gösterebiliriz" dedi.
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