CHP’nin küfürbaz ilçe başkanına para cezası

MANİSA'NIN Salihli İlçesinde CHP İlçe Başkanı Hasan Hüseyin Namver, Kadın Kolları Başkanı Nurgül Aykan'a telefonda küfür ettiği iddiasıyla yargılandığı davada 56 günlük idari para cezasına çarptırıldı.
Mahkeme, hükmün açıklanmasının geri bırakılması (HAGB) kapsamında İlçe Başkanı Namver'e verilen cezayı 5 yıl süreyle erteledi.
ÖTE yandan Namver'in geçtiğimiz hafta CHP Genel Merkezi'ne giderek Yüksek Disiplin Kurulu'nda savunmasını yaptığı ve kurulun Ramazan Bayramı sonrası kararını vereceği öğrenildi. ■ EMRE SAÇLI