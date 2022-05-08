Manisa’da 11 bin yaşında volkan konileri! 100 bin kişi ziyaret edecek

Bir hafta sonu insanlarımızı hem Türkiye'nin her yerinden insanlarımızı hem yurtdışından insanlarımızı burada ağırlamak, onları hem Kula'nın çok güzel üzüm bağları var o alanlarda gezdirebilmek, hem Kula evlerinde yatırabilmek, burada konaklamalarını sağlayabilmek, aynı zamanda Kula-Salihli UNESCO Global Jeoparkı'nı gezerken Salihli Adala'da Atatürk ve kanyonu gezdirebilmek, Salihli'de Sart harabelerini gezdirebilmek bu bir projenin içerisinde. Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak da biz de işin bir bacağı olan buradaki mevcut Kula ziyaretçi merkezini hayata geçirebilmek için çalışıyoruz. Yüzde 80 oranında tamamlandı. Tahmin ediyoruz ki bu yazın ortalarında hayata geçireceğiz.