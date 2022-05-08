Manisa’da 11 bin yaşında volkan konileri! 100 bin kişi ziyaret edecek

Burada içerideki mevcut sergileme alanları, tanıtım broşürleri gibi bütün ne varsa diğer alanları sergileyebilmemiz için de Zafer Kalkınma Ajansı'ndan da gerekli desteği aldık. O açıdan el birliğiyle Manisa Valiliği, Manisa Büyükşehir Belediyesi, Zafer Kalkınma Ajansı, Kültür Tabiat Parkları Fonu, Kula Belediyesi gibi hep beraber koordine olarak projeleri hayata geçirebilmek için çaba gösteriyoruz" diye konuştu.
İzmir-Ankara karayolu üzerinden de görülebilen Sandal Mahallesi'ndeki volkan konisi Kula'daki en karakteristik konilerden biri olma özelliğini barındırırken, doğal yapısını önemli ölçüde korumuş olan Sandal Konisi (Sandal Divlit) Türkiye'nin en genç volkan konileri arasında yer alıyor.