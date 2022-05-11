Köpeğe yapılan eziyete jandarma el koydu

MANİSA'NIN Salihli ilçesinde bir sürücü sepetli motosikletin arkasına bağladığı köpeği zorla götürmeye çalıştı. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntüledi. İhbar üzerine jandarma ekipleri şüpheli D.K'yi (50) yakalayıp gözaltına aldı.

Motosikletin arkasına bağlanarak eziyet edilen köpek ise jandarma ekipleri tarafından koruma altına alındı. Köpek, Salihli Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü. Şüpheli D.K. hakkında ise hayvana eziyet ettiği gerekçesiyle adli işlem başlatıldı. ■ EMRE SAÇLI