İki feci kazada 5 ölü 49 yaralı

MANISA'NIN Turgutlu ilçesinde bir fabrikada çalışan işçileri taşıyan servis minibüsü, karayolunda park halinde duran demir profil yüklü kamyona arkadan çarptı. Can pazarının yaşandığı kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 45 kişi de yaralandı. KAZA önceki akşam 19.00'da Turgutlu'da meydana geldi. Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde bir fabrikaya işçi taşıyan Fuat Dündar yönetimindeki 45 J 6405 plakalı servis otobüsü, Turgutlu-Manisa Karayolunun Nif Çayı mevkiinde yolun sağında park halinde duran Hamit Kılıç yönetimindeki 45 LT 905 plakalı demir profil yüklü kamyona arkadan çarptı.

ÜÇ ÇOCUK BABASIYDI

KAZA sonrası olay yerine çevre il ve ilçelerden çok sayıda 112 Acil Servis ekibi, itfaiye, AKS ve polis ekipleri sevk edildi. Can pazarının yaşandığı kazada hurdaya dönen otobüste sıkışan yolcular AKS ekiplerinin yoğun çalışması ile çıkarıldı. Kazada servisteki evli ve 3 çocuk babası işçi Kamuran Alan (27) hayatını kaybetti, 45 kişi de yaralandı.

Yaralılar çeşitli hastanelere kaldırılırken, kamyon şoförü Hamit Kılıç gözaltına alındı. Manisa Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralılardan Nuray Taş (32) da dün sabah tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Kazada ölenlerin sayısı 2'ye yükselirken, 35 kişinin taburcu edildiği, 9 kişinin ise tedavisinin sürdüğü bildirildi.

VALİ OLAY YERİNE GİTTİ

İŞÇILERIN bulunduğu servis otobüsünün Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir fabrikaya Turgutlu'dan işçi taşıdığı öğrenildi. Öte yandan kaza haberini alan Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Turgutlu Kaymakamı Ali Yılmaz, Manisa İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy ve Turgutlu İlçe Emniyet Müdürü Harun Tutak'ta olay yerine gelerek, kurtarma çalışmalarını yerinde takip etti. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. SERKAN ÖZCAN

Aydın Germencik'teki korkunç kazada 3 kişi can verdi

TERS YÖN FACİASI

AYDIN Germencik'te gurbetçi vatandaşın ters yöne girmesiyle iki aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada, şarampole yuvarlanan iki otomobildeki 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Kaza Aydın-İzmir karayolu Ömerbeyli mahallesinde yaşandı.

Almanya'dan Türkiye'ye tatile geldiği öğrenilen İbrahim Akbal (55) yönetimindeki HB KL 487 yabancı plakalı araç, İncirliova'dan Germencik'e ilerlerken ters yöne girdi ve karşıdan gelen İsmail Yılmaz (35) idaresindeki 09 TA 053 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı.

KADIN ÖLDÜ EŞİ YARALI

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede, yabancı plakalı otomobilde bulunan 5 kişiden Gülten Akbal (52) ile Abdurrahman Çiçek'in (45) araçta sıkışarak yaşamını yitirdiği belirlendi.

HASTANEDE KURTARILAMADI

Kazada yaralanan İbrahim Akbal, Baran Demirel, Meryem Çiçek ve Hüseyin Çili ise ambulanslarla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak 09 TA 053 plakalı otomobilde yolcu olan ve kazada ağır yaralanan Hüseyin Çili (30) tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti. Evli ve 1 çocuk babası olan Çili'nin, Germencik'te elektronik üzerine işyeri olduğu öğrenildi.

KAZIM YÖRÜKCE