Soma’nın acısı 8 yıldır dinmiyor

MANİSA'NIN Soma ilçesinde 13 Mayıs 2014'te yaşanan ve 301 maden işçisinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan maden faciasının üstünden 8 yıl geçti. Faciada yakınlarını kaybedenler, büyük acının yıldönümünde yine Soma Maden Şehitliği'ne koştu. Türkiye Maden İşçileri Sendikası Ege 1 Nolu Şube Başkanı Mehmet Ali Çakır ve sendika yönetimi de kabirlere karanfil bıraktı ve ailelere başsağlığı diledi. Şehit madenci İbrahim Duman'ın babası İsmail Duman, eşi Seher Duman ile birlikte oğlunun mezarını ziyaret etti. Baba Duman "İçimizdeki acı her geçen gün arttı" derken, anne Duman da "Her 13 Mayıs gününü o günkü gibi yaşıyoruz" diye konuştu. ■ NERMİN UÇTU

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