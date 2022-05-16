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Haberler Manisa Cami bahçesinde cinayet

Cami bahçesinde cinayet

16.5.2022

Cami bahçesinde cinayet

Manisa Şehzadeler'de fırından poğaça aldıktan sonra cami bahçesinde banka oturan adam, başından vurularak öldürüldü. Çarşı Mahallesindeki tarihi Çeşnigir Camisi'nde gerçekleşen cinayet, sabah saatlerinde gerçekleşti. 33 yaşındaki İlkay Kaplan, cami şadırvanının yanındaki bankta oturup poğaçalarını yerken silahlı saldırıya uğradı. Kimliği belirsiz bir şahıs Kaplan'ın başına 5 el ateş edip kaçtı. Evli ve bir çocuk babası Kaplan ise olay yerinde hayatını kaybetti. Polis şahsın yakalanması için çalışma başlattı. Cinayet yerinde İlkay Kaplan'ın fırından aldığı poğaçalar kalırken, Kaplan'ın 2017 yılında da intihar girişiminde bulunduğu ortaya çıktı. İlkay Kaplan'ın evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenildi.

■ SERKAN ÖZCAN

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