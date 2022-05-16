Muhasebeciliği bırakıp bu işe girdi! Siparişlere zor yetişiyor

"Bu iş görsellerde göründüğü kadar basit olmuyor. Özellikle topraksız tarım Türkiye'de çok yeni. Bu işin bilincinde olan, bilgi ve destek alabileceğimiz kişilere ulaşmakta çok zorluk çektik. Bazı şeyleri yanılarak, yıkılarak öğrendik. O yüzden bu işi yapmak isteyen, bizle beraber öğrenmek isteyen insanlara, özellikle kadın girişimcilere destek vermek için sosyal medya hesabı açtım. Bu hesaptan 'bu işi nasıl yapabiliriz', 'nereden başlayabiliriz' gibi sorulara yanıt veriyoruz. Denemek isteyenlere yardımcı olmaya çalışıyoruz."