Aracının içinde darp edilerek öldürüldü

MANİSA'NIN Şehzadeler ilçesinde darp edilerek yaralanan kişi hastanede öldü. Bayındırlık mahallesi Bayraktepe mevkiinde restorasyon için Saruhan Bey'in yaptırdığı Fetih Mescidi'nin gece bekçiliğini yapan Zübeyir İlter (50), otomobilinin içinde şüpheli bir kişi tarafından saldırıya uğradı. Kavga ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Manisa Şehir Hastanesi'ne kaldırılan İlter tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ayrıca İlter'in aracında hasar oluştuğu da görüldü. ■ SERKAN ÖZCAN

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