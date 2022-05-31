Manisa’da büyük acı

MANİSA'NIN Kula ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren 4 kişinin cenazesi, ikamet ettikleri mahallede düzenlenen cenaze töreni ile gözyaşları arasında toprağa verildi. Kazaya neden olan 16 yaşındaki ehliyetsiz sürücü ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

4 kişinin yaşamını yitirdiği, 2 kişinin ise yaralandığı trafik kazası Manisa'nın Kula ilçesi İzmir-Ankara D300 karayolu Alparslan Türkeş kavşağında meydana geldi. 16 yaşında ve ehliyetsiz olduğu öğrenilen H.Y. idaresindeki 34 LH 9445 plakalı otomobil ile İbrahim Öztürk (31) idaresindeki 48 F 3119 plakalı otomobilin çarpışması sonucu 48 F 3119 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan İzzet İyli (51), Mehmet Yılmaz (58), Emir Öztürk (41) ve Burakcan Öztürk (22) olay yerinde yaşamını yitirmişti.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Kazada yaşamını yitiren 4 kişi için Kula ilçesine bağlı Konurca Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Yüzlerce vatandaşın katıldığı cenaze namazının ardından 4 kişi gözyaşları arasında toprağa verildi. Öte yandan kazaya sebep olan ve yaralı olarak hastaneye kaldırılan H.Y, tedavisinin tamamlanmasının ardından gözaltına alındı. Emniyette tamamlanan işlemlerin ardından Kula Adliyesi'nde hakim karşısına çıkarılan H.Y. tutuklu yargılanmak üzere İzmir Çocuk Cezaevi'ne gönderildi. ■ BATUHAN ULU