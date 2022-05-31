Yuntdağı Kırsal Kalkınma Merkezi tamamlanıyor

ÜRÜNLERİN işlenerek yerinden pazarlanması amacıyla Zafer Kalkınma Ajansı desteği ile Pelitalan Mahallesi'nde Yunusemre Kırsal Kalkınma Merkezi kuruluyor. Proje tamamlandığında bölgede üretimi yapılan ürünler işlenerek pazarlanabilecek. Projede inşaat çalışmaları tamamlanma aşamasına geldi. Kırsal kalkınmaya büyük önem verdiklerini belirten Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, merkezin bölgede büyük bir ihtiyaca cevap vereceğini söyledi.

ÜRETİM VE PAZARLAMA

BAŞKAN Çerçi,"Yuntdağı Kırsal Kalkınma Merkezi'nin inşaatı tamamlanma aşamasına geldi. Bu yıl içerisinde hizmete açmayı öngörüyoruz. Proje bittiğinde bölge, üretimin ve pazarlamanın yapıldığı bir merkez haline dönüşecek. Üreticimiz, ürünlerini saklama ve pazarlama konularında büyük avantajlar elde edecek" diye konuştu.

MERKEZDE İKİ BİNA YER ALACAK

KIRSAL Kalkınma Merkezi iki binadan oluşuyor. İlk binanın birinci katında soğuk hava deposu ve idari odalar, ikinci katında ise eğitim salonu bulunuyor. İkinci bina olan üretim binasında da pekmez üretim tesisi, Antep fıstığı kavlama tesisi, un değirmeni, liyofilizasyon (Freezedrying) kurutma makineleri, sıvı ve taneli dolum, ambalaj makineleri, sebze meyve yıkama ve doğrama makineleri yer alıyor. Merkezde ayrıca 50 ton kapasiteli kantar hizmet verecek.