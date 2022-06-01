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Haberler Manisa Manisa'da heyecan yaratan sıvının test sonuçları: Çok kaliteli petrol çıktı

Manisa'da heyecan yaratan sıvının test sonuçları: Çok kaliteli petrol çıktı

Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı Yağbasan Mahallesi'nde çiftçi Mustafa Yüksel'in zeytin tarlasında su bulmak için açtığı kuyudan çıkan siyah ve yanıcı maddenin Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından yapılan incelemesi sonucunda yüzde 94'ü su, yüzde 6'sı ise çok kaliteli petrol olduğu belirlendi.

İHA

01.06.2022, 08:44

Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı Yağbasan Mahallesi'nde çiftçi Mustafa Yüksel'in zeytin tarlasındaki sondaj kuyusundan çıkan siyah ve yanıcı maddede çok kaliteli petrol olarak tespit edildi.

Manisa’da heyecan yaratan sıvının test sonuçları: Çok kaliteli petrol çıktı

Salihli ilçesine bağlı Yağbasan Mahallesi'nde bir çiftçiye ait zeytin bahçesindeki su kuyusundan akan yanıcı ve petrole benzer siyah sıvı ile ilgili Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı yetkililerinin (TPAO) analiz sonuçları açıklandı.

Manisa’da heyecan yaratan sıvının test sonuçları: Çok kaliteli petrol çıktı

TPAO'nun analiz sonucuna göre, çıkan sıvının yüzde 94'ü su, yüzde 6'sı ise petrol olduğu öğrenildi. Çıkan sonuçlara göre, TPAO'nun bölgede sondaj çalışması yapacağı öğrenildi.

Manisa’da heyecan yaratan sıvının test sonuçları: Çok kaliteli petrol çıktı

Salihli'ye bağlı Yağbasan Mahallesi'nde çiftçilik yapan Mustafa Yüksel'in tarlasındaki su kuyusundan akan siyah ve yanıcı sıvıdan, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı yetkilileri 2 gün önce numune almıştı.

Manisa’da heyecan yaratan sıvının test sonuçları: Çok kaliteli petrol çıktı

Analiz sonuçları ile ilgili müjdeli haberi ise AK Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen verdi. "Bu sahamız Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından sondaj ve arama çalışması için ruhsatlandırılmış bir bölgeydi" diyen Bilen, "Alınan numune sonuçlarına göre sondajdan gelen siyah sıvının yüzde 94'u su, yüzde 6'sı ise çok kaliteli petrol olarak tespit edildi.

Manisa’da heyecan yaratan sıvının test sonuçları: Çok kaliteli petrol çıktı

TPAO yetkilileri kısa sürede sahaya gelerek bölgede rezerv tespit çalışması için kuyu açma çalışması başlatacak. İnşallah büyük bir oranda rezerve ulaşırız" diye konuştu.

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