Manisa’da heyecan yaratan sıvının test sonuçları: Çok kaliteli petrol çıktı

Analiz sonuçları ile ilgili müjdeli haberi ise AK Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen verdi. "Bu sahamız Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından sondaj ve arama çalışması için ruhsatlandırılmış bir bölgeydi" diyen Bilen, "Alınan numune sonuçlarına göre sondajdan gelen siyah sıvının yüzde 94'u su, yüzde 6'sı ise çok kaliteli petrol olarak tespit edildi.