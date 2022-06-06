Yunusemreliler Mert için ağladı

AK Parti Yunusemre İlçe Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Mert Özoral, dün sabah geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Manisa'nın Yunusemre ilçesi Muradiye Mahallesinde dün sabah saat 03.45 sıralarında Mert Özoral (22) idaresindeki 35 ZV 0048 plakalı araç, Horozköy istikametinden Muradiye istikametine seyir halinde iken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.

Araçta yalnız olduğu öğrenilen Mert Özoral kaza yerinde hayatını kaybetti.

BAŞKAN ÇERÇİ'DEN MESAJ

Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi taziye mesajında, "Mert kardeşimize Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullanırken, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik de "Rahmeti Rahmana kavuşan Mert Özoral kardeşimize Rabbimden rahmet, ailesi ve sevenleri başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Rabbim rahmet eylesin" dedi. Özoral, dün ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi. ■ SERKAN ÖZCAN