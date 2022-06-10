Atık yağlar biyodizele dönüşüyor

Atık yağlar toplanıyor, biyodizele dönüştürülüp ekonomiye kazandırılıyor. Manisa Celal Bayar Üniversitesinde kurulan Biyodizel Pilot Tesisinde yakıta dönüştürülen yağlar üniversitenin dizel araçlarında kullanılacak. 1 litre atık yağ 1 milyon litre içme suyunu kirletiyor. Bilinçsizce lavabolara dökülen atık yağlar çevre kirliliğine neden oluyor. Bitkisel atık yağların ekonomiye kazandırılması için Manisa Celal Bayar Üniversitesi harekete geçti. Kentte okullardan atık yağlar toplandı, üniversitede Biyodizel Pilot Tesisi kuruldu. Yağlar tesiste hem biyodizele dönüştü hem de sabun sanayinin hammaddesi olan gliserin ortaya çıktı. Günde 400 litre biyodizel üretilebilen tesisten çıkan yakıt yine üniversitenin dizel araçlarında kullanılacak.



Tesiste yağı önce süzülüp temizleniyor. Elde edilen gliserin, sabun deterjan sanayinin ham maddesi olarak kullanılıyor. Yağ asidi metil esteri de dizel araçlarda doğrudan dizel yakıt olarak kullanılabiliyor.

ÖNEMLİ BİR ÇEVRE HAREKETİ

Hayata geçirilen projeyle ilgili bilgi veren Manisa Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı ve Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yüksel Abalı, "Manisa Celal Bayar Üniversitesi olarak büyük bir çevre harekete başlattık. Atık yağları topluyoruz ve atık yağları biyodizele dönüştürüyoruz. Bu pilot tesisimizde yağı önce süzüyoruz, temizliyoruz bir kendi haline bıraktığımız zaman onları daha sonra alıyoruz. Metil alkolle bir katalizör eşliğinde reaksiyona tabi tutup sıfır atık projesine giden yolda ürün olarak yağ asidi metil esteri yani biyozidel, yan ürün olarak da gliserin elde ediyoruz. Bu gliserin sabun deterjan sanayinin ham maddesi olarak kullanılıyor, yağ asidi metil esteri de dizel araçlarda doğrudan dizel yakıt olarak kullanılabiliyor. Dolayısıyla atık yağı alıyoruz, atık yağdan sıfır atığa giden bir sürece tabi tutuyoruz" dedi. Çevrenin kirlenmesini önleyecek olan tesiste ortaya çıkan biyodizel üniversitenin araçlarında kullanılacak.

TÜRKİYE'YE YAYMAK İSTİYORLAR

Bitkisel atık yağların kötü niyetli insanlar tarafından renginin açılarak yeniden piyasaya sürülebildiğini ve bu yağın da insan sağlığına büyük zarar verdiğini dile getiren Prof. Dr. Abalı, projelerini Türkiye geneline yaymak istediklerini söyledi ve ekledi: "Belediyelerle ortak çalışmalar yapmak istiyoruz. 20'ye yakın okulla, Milli Eğitime bağlı okullarda bilinçlendirme çalışmaları yaptık, seminerler verdik. Çünkü atık yağları toplama bir bilinç işi, bu bilinci de biz çocuklarımızdan başlayarak oluşturmak istiyoruz. Çok güzel geri dönüşümler almaya başladık. Atık yağlar denizlere karıştığı zaman deniz yüzeyinde havayla oksijeni kesip canlı hayatını tehdit edebiliyor. Bundan dolayı atık yağları toplayıp ülke ekonomisine katkı sağlamak durumundayız" dedi.

EKONOMIYE DE KATKI

MANİSA Celal Bayar Üniversitesi Çevre Sorunlarını Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ersin Minareci de, projenin önemine dikkat çekti. Atık Yağ Değerlendirme Laboratuvarının çok önemli bir görevi üstlendiğini kaydeden Prof. Dr. Minareci, "Atık yağları getirip işlemden geçirerek ekonomiye kazandırdık. Manisa'nın çeşitli bölgelerinde seminerler verdik, aynı zamanda birebir görüşmelerle atık yağların toplanmasını sağladık. Atık yağlar bizim için çok önemli, çünkü inanılmaz derecede çevreye zarar veriyorlar. Çevre düzenlemesinde kullanılan araçları atık yağlardan ortaya çıkan biyodizeli kullanarak çevreyi koruyacağız" dedi. NERMİN UÇTU