Ormanların gönüllü annesi

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Manisa Orman İşletme Müdürlüğü bünyesindeki Manisa Yunt Dağı Kılınçdağ Gözetleme Kulesi'nde 16 yıldır görevli Harun Apak (46), 1 Haziran itibariyle kuledeki yerini aldı.

960 metre rakımlı Yunt Dağı'nın zirvesinden Manisa ve İzmir sınırlarındaki ormanları gözetleyen Apak, duman görmesi halinde merkezi bilgilendirerek, yangına erken müdahalede önemli rol alıyor.

İLK DEFA KULEYE ÇIKTI

Geçen yıl Muğla ve Antalya'daki orman yangınlarından etkilenen Harun Apak'ın eşi Hatice Apak da (46), bu yıl ilk defa eşiyle birlikte kulede gönüllü çalışıyor. Yangın gözetleme kulesi işçisi eşine yardımcı olan Hatice Apak, Manisa'nın Yunusemre, Şehzadeler, Saruhanlı, Akhisar ve Turgutlu, İzmir'in Aliağa ilçelerini kapsayan 80 bin hektar ormanı gözetliyor.

GEÇEN YILKİ YANGINLARDAN ETKİLENDİ

HARUN Apak, "Amacımız gelecek nesillere daha yeşil bir Türkiye bırakmak. Bunun için de tüm kurum olarak çaba sarf ediyor ve elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz" derken eşi Hatice Apak, "Eşim 16 yıldır bu yangın gözetleme kulesinde görev yapıyor. Geçen yılki yaşanan yangınlar beni çok üzdü. Ben de bu yıl gönüllü olarak eşime yardıma geldim. Lütfen dikkatli olalım, ormanlarımız yanmasın" dedi.

■ CÜNEYT HASÇELİK