Alaşehir’de fırtına ve dolu! Devrilen ağaç yolu kapattı

Alaşehir'de fırtına ve dolu yağışı etkili oldu. Dolu yağışı özellikle üzüm bağları ve sebze-meyve bahçelerine zarar verdi. İlçede etkili olan fırtına da bazı bölgelerde ağaçların devrilmesine neden oldu. Alaşehir-Ilgınköy Mahallesi yolu üzerinde bulunan bir ağacın fırtına sebebiyle kırılan dalları 5 mahalleye ulaşımı sağlayan karayolunu kapattı.

Alaşehir Belediyesi ekipleri hemen bölgeye giderek, dalların toplanması için çalışma başlattı. Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu da bölgede ekiplerin çalışmalarını yakından takip etti. Fen işleri ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışması sonrası kapanan yol tekrar ulaşıma açıldı.