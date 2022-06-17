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Haberler Manisa Manisa'daki korkunç kaza kamerada! Baba-oğul, otomobilin altında kalmaktan kıl payı kurtuldu

Manisa'daki korkunç kaza kamerada! Baba-oğul, otomobilin altında kalmaktan kıl payı kurtuldu

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen feci kazada motosikletli Atilla Çetin (36) ile 8 yaşındaki oğlu Talha, aracın altına girmekten son anda kurtuldu. Kaza anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

DHA

17.06.2022, 16:24

Manisa’daki korkunç kaza kamerada! Baba-oğul, otomobilin altında kalmaktan kıl payı kurtuldu

Kaza, saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Kervan Yolu Caddesi'nden Acıbadem Yolu Sokak'a dönüş yapan Tunay Araz'ın (19) kullandığı 35 EU 110 plakalı otomobil, önce Atilla Çetin yönetimindeki 45 ZC 5057 plakalı motosiklete ardından da yol kenarındaki direğe ve kaldırıma çarpıp takla attı.

Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan kasksız motosikletli Atilla Çetin ve arkasındaki oğlu Talha Çetin, yola fırladı. Baba-oğul, takla atan otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Kazayı yara almadan atlatan otomobil sürücüsü Tunay Araz da araçtan kendisi çıktı.

Kaza anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alınan baba ve oğulun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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