Haberler Manisa Manisa'da alkollü 2 kişi uçuruma yuvarlandı! Yaralılardan biri suç makinesi çıktı

Manisa'da alkollü 2 kişi uçuruma yuvarlandı! Yaralılardan biri suç makinesi çıktı

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde ormanlık alana gelerek alkol alan iki kişi uçurumdan yuvarlandı. Ekiplerin incelemesinde yaralılardan birinin 3 Nisan'da kayıp ihbarı verildiği ve 6 suçtan yakalama kararının olduğu belirlendi.