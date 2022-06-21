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Haberler Manisa Manisa'da göçük faciası: 2 işçi hayatını kaybetti

Manisa'da göçük faciası: 2 işçi hayatını kaybetti

Manisa'nın Gölmarmara ilçesinde dün akşam saatlerinde meydana gelen göçük meydana geldi. Sulama göleti için açılan iletim hattındaki kazı çalışması sırasında meydana gelen ve bir kişinin öldüğü göçükte, diğer kişinin de cansız bedenine ulaşıldı.

AA

21.06.2022, 09:42

Manisa’da göçük faciası: 2 işçi hayatını kaybetti

Kayaaltı Mahallesi'nde hayvan sulama ve orman yangınlarına müdahale amaçlı oluşturulan gölete, su iletmek amacıyla oluşturulan ve kazı çalışması yapılırken göçük meydana gelen kanalda arama kurtarma çalışmaları tamamlandı.

Ekipler, göçük altında kalan Celal Geyik'in (55) de cansız bedenine ulaştı.

Olay
Kayaaltı Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde gölete, su iletmek amacıyla oluşturulan kanalda kazı çalışması yapılırken göçük meydana gelmiş, 3 işçi toprak altında kalmıştı.

Ekiplerin yaptığı çalışmada Mehmet Gezici, (33) yaralı olarak göçük altından çıkarılırken, göçük altındaki işçilerden İdris Akova'nın (62) ise cansız bedenine ulaşılmıştı.

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