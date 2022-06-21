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Manisa'da göçük faciası: 2 işçi hayatını kaybetti

Manisa'nın Gölmarmara ilçesinde dün akşam saatlerinde meydana gelen göçük meydana geldi. Sulama göleti için açılan iletim hattındaki kazı çalışması sırasında meydana gelen ve bir kişinin öldüğü göçükte, diğer kişinin de cansız bedenine ulaşıldı.