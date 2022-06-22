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Haberler Manisa Manisa'daki bir fabrikada gazdan etkilenen 10 işçi hastanelik oldu

Manisa'daki bir fabrikada gazdan etkilenen 10 işçi hastanelik oldu

Manisa Saruhanlı'da meydana gelen olayda bir fabrikanın hamur havuzunda temizlik yapılırken bazı işçiler gazdan etkilendi, onlara yardım etmek için havuza inen arkadaşları da fenaşlatı. Olayda 10 işçi hastanelik oldu. 1 işçinin durumu ciddiyetini koruyor.

AA

22.06.2022, 19:58

Manisa’daki bir fabrikada gazdan etkilenen 10 işçi hastanelik oldu

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde, bir fabrikanın hamur havuzunda yapılan temizlik esnasında gazdan etkilenen 10 işçi, hastanede tedavi altına alındı.

Mütevelli Mahallesi'ndeki bir tavuk çiftliğinin enerji santrali bölümünde bulunan "hamur havuzu" şeklinde tasarlanan su kuyusunda temizlik yapan Sami Yıldırım (42), burada oluşan gazdan etkilendi.

Durumu gören mesai arkadaşları Yıldırım'a müdahale etmek için kuyuya inince onlar da fenalaştı.

İhbar üzerine fabrikaya itfaiye, jandarma AFAD ve sağlık ekibi gönderildi.

Gazdan etkilendiği belirlenen 10 işçi, Saruhanlı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sağlık durumu ciddiyetini koruyan Sami Yıldırım, ilk müdahalesinin ardından Merkezefendi Devlet Hastanesine sevk edildi.

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