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Manisa'daki bir fabrikada gazdan etkilenen 10 işçi hastanelik oldu

Manisa Saruhanlı'da meydana gelen olayda bir fabrikanın hamur havuzunda temizlik yapılırken bazı işçiler gazdan etkilendi, onlara yardım etmek için havuza inen arkadaşları da fenaşlatı. Olayda 10 işçi hastanelik oldu. 1 işçinin durumu ciddiyetini koruyor.