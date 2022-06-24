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Haberler Manisa Akhisar’ı fırtına vurdu

Akhisar’ı fırtına vurdu

24.6.2022

Akhisar’ı fırtına vurdu
MANİSA'NIN Akhisar ilçesinde kısa süreli fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Akhisar'da dün saat 15.30 sıralarında kısa süreli çıkan fırtına şehir merkezinde hayatı olumsuz etkiledi. Özellikle şehir merkezindeki yaşlı çınar ağaçları rüzgara dayanamadı, çok sayıda ağaç devrildi, çatılar ve reklam panoları uçtu. Birçok araç ve işyeri devrilen ağaç ve uçan çatılardan dolayı maddi hasar gördü. Yollara savrulan ve trafiği engelleyen ağaçlar belediye ekipleri tarafından kaldırıldı. Dolu yağışının da etkili olduğu Akhisar'da fırtına sonrası ekipler temizlik için seferber oldu.
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